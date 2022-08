Tra Israele e Palestina famiglia divisa dal checkpoint

(di Francesco Gallo) (ANSA) - ROMA, 23 AGO - "200 METRI è la mia storia. È la storia di migliaia di palestinesi e, sicuramente, le storie possono cambiare la vita. Qui, in Palestina, siamo abituati ad adattarci a nuove situazioni, a fare come viene detto e a camuffare i nostri sentimenti. Ma questo non dovrebbe essere più accettabile. La libertà di movimento è un diritto umano fondamentale che appare come una favola in una realtà così brutale. Il protagonista Mustafa ha obbedito alle regole, ha sopportato l'umiliazione e ha fatto come gli è stato detto per garantirsi una piccola possibilità di stare con la sua famiglia, ma quando quelle stesse regole che lo hanno alienato mettono in pericolo i suoi cari e il senso della paternità, potrà ancora obbedire?".

Questa lunga citazione del regista palestinese Ameen Nayfeh è necessaria per introdurre la sua opera prima che arriva in sala il 25 agosto, distribuita da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

Questa la storia. Quel bravissimo quarantenne dalla faccia buona che è Mustafa (Ali Suliman) vive con sua mamma in Palestina mentre la bella moglie Salwa (Lana Zreik), con la quale ha avuto tre figli, essendo ebrea ha casa in Israele a soli duecento metri da quella del marito. Tra queste due realtà c'è però un checkpoint israeliano.

Ogni sera Mustafa accende una luce sul suo balcone per augurare la buonanotte a moglie e figli che sono in un palazzo a vista dall'altra parte. E quest'ultimi, a loro volta, rispondono con altrettanti segnali luminosi.

Quando però uno dei figli dell'uomo è vittima di un incidente automobilistico, a Mustafa che per vivere fa il muratore freelance, non resta che precipitarsi al checkpoint più vicino dove gli viene negato l'accesso perché il permesso è scaduto. Da qui inizia il suo piccolo inferno. (ANSA).