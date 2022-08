Ferrari di Michael Mann, con produzione escutiva Ilbe

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Ferrari, il film scritto, diretto e prodotto dal quattro volte candidato all'Oscar Michael Mann e co Adam Driver nel ruolo di Enzo Ferrari, avrà la produzione esecutiva di Ilbe (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment), società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, attraverso la società collegata "Welcome to Italy".

Nel cast ci sono anche la vincitrice dell'Oscar Penélope Cruz nel ruolo di Laura Ferrari, Shailene Woodley nel ruolo di Lina Lardi, Patrick Dempsey nel ruolo del pilota di auto da corsa Piero Taruffi, Jack O'Connell nel ruolo del pilota Peter Collins, Sarah Gadon nel ruolo di Linda Christian e Gabriel Leone nel ruolo del carismatico Fon De Portago. (ANSA).