Con anteprima italiana Bullet Train via a Floating Theatre Fest

Riparte a Roma il Floating Theatre Summer Fest. La terza edizione della manifestazione ideata da Alice nella Città prende il via mercoledì 24 agosto in veste rinnovata e con una programmazione ricca di anteprime, proiezioni speciali, capolavori restaurati del cinema mondiale ed eventi speciali con tanti ospiti tutti i giorni, a partire dalle ore 20.30, fino al 25 settembre nella nuova arena galleggiante sul laghetto di Villa Ada. Un evento unico nel suo genere completamente ecosostenibile e a impatto acustico zero, con 150 posti e audio diffuso attraverso cuffie wireless, che sarà anche l'occasione per lanciare il progetto "Villa Ada Wood of Fame": 30 nuovi alberi, per quanti sono i giorni della manifestazione, saranno piantumati in autunno lungo il percorso che porterà all'arena (concepito come una sorta di Green Walk of Fame) ciascuno contrassegnato con il nome degli artisti che hanno aderito come Paola Cortellesi, Anna Foglietta, Vittoria Puccini, Maria Pia Calzone, Carolina Crescentini, Maria Sole Tognazzi, Silvia D'Amico, Michela Cescon, Anna Ferzetti e Paola Minaccioni. Un'iniziativa che ha il doppio obiettivo di far vivere Villa Ada in maniera sostenibile ma anche di contribuire alla manutenzione del verde del parco con una partecipazione attiva della cittadinanza.

Ad aprire il Floating Theatre Summer Fest mercoledì 24 agosto, eccezionalmente alle ore 21.00, sarà l'anteprima italiana, del thriller d'azione "Bullet Train" diretto da David Leitch con Brad Pitt, Sandra Bullock, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon e Hiroyuki Sanada, in sala dal 25 agosto. Alla serata inaugurale parteciperanno numerosi ospiti del mondo del cinema e della cultura. Tra le nuove partnership di questa edizione anche quella con l'associazione Women in Film, Television & Media Italia (WIFTMI) - associazione no profit che ha come obiettivo promuovere la parità di genere e combattere i pregiudizi di genere nell'industria dell'audiovisivo e dei media - con la quale sarà organizzata, mercoledì 14 settembre, la proiezione in anteprima italiana, dopo il grande successo riscosso al Sundance Film Festival, della docu-serie "We Need to Talk About Cosby" che esplora la vita e la carriera di Bill Cosby fino alle accuse di violenza sessuale.

Per il ciclo "Aspettando Alice", lunedì 29 agosto, la première di "DC League of Super-Pets", con ospiti i voice talent del film Lillo e Maccio Capatonda. Tra gli eventi più attesi, domenica 28 agosto, la presenza del calciatore Beppe Signori, uno dei protagonisti più importanti della storia del calcio italiano, che incontrerà il pubblico per presentare, per la prima volta a Roma, il documentario "Fuorigioco - Una storia di vita e di sport" sulla sua vicenda sportiva e umana. Si rinnova, come di consueto, la collaborazione con il David di Donatello per le serate dedicate agli esordi alla regia dei candidati e dei premiati dell'edizione 2022. Si comincia giovedì 25 agosto con "Una femmina", presentato dal regista Francesco Costabile, e si prosegue con "Re Granchio" di Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis, che introdurranno il film giovedì 15 settembre, e con il film vincitore del premio per la migliore opera prima "Piccolo Corpo" di Laura Samani presentato, mercoledì 21 settembre, dalla regista assieme alla Presidente della Fondazione Accademia del Cinema Italiano Piera Detassis.

Da quest'anno il Floating Theatre Summer Fest avvia una collaborazione anche con MUBI grazie alla quale, tra le altre iniziative in cartellone, proporrà due proiezioni speciali: la première cinematografica di "The Humans" con protagonisti Richard Jenkins, Beanie Feldstein, Steven Yeun e Amy Schumer, in programma venerdì 26 agosto e mercoledì 31 agosto la proiezione evento di "Memoria" diretto da Apichatpong Weerasethakul con Tilda Swinton con a seguire un "party silent disco" sulla piattaforma. Spazio al cinema italiano con la proiezione di "Quattordici giorni" diretto da Ivan Cotroneo, ospite martedì 30 agosto insieme ai suoi protagonisti Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi. In anteprima anche "Per niente al mondo", opera seconda di Ciro D'Emilio che martedì 13 settembre lo presenterà insieme al cast. Il Floating Theatre è ideato da Alice nella Città e realizzato da AC Playtown Roma in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma ed è diretto da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli.