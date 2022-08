Cinema: Minions 2 risolleva incassi weekend al Box office

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Minions 2: come Gru diventa cattivissimo risolleva gli incassi in Italia dopo una seconda metà d'estate sotto tono a causa della scarsità di nuove uscite di richiamo. Il film d'animazione della Illumination, distribuito da Universal, ha dominato la classifica del weekend raccogliendo ben 4.4 milioni di euro in quattro giorni. Sommati agli incassi delle anteprime di tre giorni, il totale arriva a sfiorare i 6 milioni di euro. In seconda posisizione un altro film Universal, che si tratta di Nope, che incassa 251 mila euro e sale a un totale di 724 mila euro in dieci giorni. Al terzo posto troviamo ancora Thor: Love and Thunder, che segna 190 mila euro salendo a 10.5 milioni di euro e superando The Batman.

Quarto posto per Top Gun: Maverick, che raccoglie altri 176 mila euro (con una crescita del 20% rispetto a una settimana fa) e cresce a 12.3 milioni di euro. Chiude la top-five Elvis, che incassa altri 73 mila euro e sale sopra i tre milioni.

L'unica altra nuova uscita del weekend in top-ten è Il pataffio, che al sesto posto incassa 67 mila euro in quattro giorni.Ieri, domenica 21 agosto 2022, l'incasso totale è stato di 1.038.089 euro, le presenze 144.029 e le sale 2.067. Nel weekend, invece, l'incasso è stato di 5.393.172 euro le presenze 759.070 e le sale 2.208. (ANSA).