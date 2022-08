Festa cinema di mare con Verdone a Castiglione Pescaia

(ANSA) - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GROSSETO), 19 AGO - Sarà l'attore e regista Carlo Verdone l'ospite d'onore dell'ottava edizione della 'Festa del cinema di mare-Premio Mauro Mancini-Premio Guido Parigi', in programma a Castiglione della Pescaia (Grosseto) dal 24 al 28 agosto. A dirigerla, per il secondo anno, il regista e sceneggiatore toscano Giovanni Veronesi, che nel 2021 ha preso il testimone dell'ideatore e fondatore, il critico del Corriere della Sera Claudio Carabba, scomparso a novembre 2020. Tra gli ospiti anche Margherita Buy, Rocco Papaleo e Piera Detassis.

La manifestazione, nata nel 2016 con l'obiettivo di promuovere il cinema di qualità nel territorio della Maremma, ospita anche il premio 'Mauro Mancini', dedicato al giornalista de La Nazione scomparso in mare durante un'impresa con Ambrogio Fogar, e dedicato ai cortometraggi europei proprio sul tema del mare: per l'edizione 2022 sono 30 i corti in gara. Spazio anche al 'Premio speciale Guido Parigi', per il miglior cortometraggio di taglio giornalistico, dedicato alla memoria del giornalista de La Nazione, assegnato da una giuria di studenti delle scuole medie superiori di Grosseto, coordinata da un esperto. Quest'anno saranno le ragazze e i ragazzi della "Redazione Giovani" a comporre la giuria, coordinati da Alessio Brizzi.

Il programma si compone di film di repertorio e di ultima uscita tra cui 'Una tazza di mare in tempesta' di Roberto Abbiati, tratto da Moby Dick e 'Al lupo, al lupo', commedia diretta da Carlo Verdone. (ANSA).