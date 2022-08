Angelina Jolie, Brad Pitt mi ha picchiato e insultato

(ANSA) - WASHINGTON, 18 AGO - Angelina Jolie ha accusato Brad Pitt di averla afferrata per la testa e le spalla, averla spinta contro il muro del bagno dell'aereo privato sul quale stavano viaggiando e averle urlato: 'Stai mandando a puttane questa famiglia!'. Il tutto quando era completamente ubriaco e dopo aver insultato i figli della coppia. L'episodio risale al 2016 ed è stato rivelato dalla Cnn che ha ottenuto un rapporto dell'Fbi sulla vicenda. Pitt non è stato ne' arrestato ne' incriminato per le violenze dopo l'inchiesta dei federal sulle violenze. (ANSA).