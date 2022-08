Signore degli Anelli, i diritti volano in Svezia

(ANSA) - NEW YORK, 18 AGO - Frodo, Bilbo, Aragorn e i loro compagni di avventura della Terra di Mezzo stanno per traslocare in Svezia: la societa' di videogiochi svedese Embracer Group ha accettato di acquistare dalla Saul Zaentz Company, che finora deteneva i diritti, la Middle Earth Enterprises, con tutto quel che ne consegue per film, giochi in video e da tavolo, merchandising, parchi a tema, eventi dal vivo e produzioni teatrali ispirati alle opere di J.R.R Tolkien "Il Signore degli Anelli" e "The Hobbit". La cifra dell'affare non e' stata ufficialmente rivelata ma il sito Gamespot parla di 770 milioni di dollari, una frazione della stima di oltre due miliardi circolata in febbraio quando la societa' di Zaentz, un impresario del cinema con al suo attivo film come "Qualcuno Volo' Sul Nido del Cuculo", "Amadeus" e "Paziente Inglese", aveva messo la franchise in vendita. "Sono sinceramente eccitato di far entrare una delle piu' epiche franchise di fantasy nella famiglia Embracer", ha detto Lars Wingefors, fondatore e Ceo del gruppo svedese secondo cui la transazione "aprira' la strada a ulteriori opportunita' transmediali e sinergie". Nell'annunciare l'acquisto la societa' ha prospettato la realizzazione di spinoff basate su personaggi iconici della serie come Gandalf, Aragorn, Gollum, Galadriel e Eowyn. (ANSA).