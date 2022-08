Semidistrutto dalle fiamme resort a Ny che ispirò Dirty Dancing

(ANSA) - NEW YORK, 18 AGO - Un incendio devastante ha semidistrutto il resort che ispirò il film Dirty Dancing (1987), il Grossinger's Catskill Resort Hotel, nell'omonima località di montagna dello stato di New York. Lo scrive il New York Times.

Dopo un passato glorioso, la struttura era finita in stato di abbandono e a causa delle fiamme l'edificio principale è stato demolito.

Il resort hotel si trova nella cosiddetta 'Fascia del Borscht', termine colloquiale usato per la zona di villeggiatura tra i monti Catskill frequentata soprattutto da ebrei. In quella zona sono state girate anche diverse scene della serie tivù in onda su Amazon 'La fantastica signora Maisel'. Sui monti Catskill era solita passare le sue vacanze estive anche Eleanor Bergstein, sceneggiatrice di 'Dirty Dancing', e in diverse interviste ha parlato dell'impatto che hanno avuto sul film i suoi soggiorni al Grossinger. Lì Jennifer Grey (Frances 'Baby' Houseman) e Patrick Swayze (Johnny Castle) trascorrono i momenti più belli dalla loro vita, lui da istruttore di ballo, lei come adolescente in vacanza.

Il Grossinger è noto anche per aver ospitato il quarto matrimonio di Liz Taylor, con Eddie Fisher. Inoltre la leggenda della boxe Rocky Marciano era solito allenarsi nelle strutture atletiche del resort. (ANSA).