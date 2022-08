I Bennifer si sposano ancora, il celebrante è il life coach

(ANSA) - NEW YORK, 18 AGO - Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno scelto il life coach e podcaster Jay Shetty per officiare il loro matrimonio. La coppia, che si è sposata con nozze lampo il mese scorso a Las Vegas, tornerà all'altare il prossimo sabato per scambiarsi di nuovo i voti ma questa volta con una cerimonia in grande stile che prevede tre giorni di festeggiamenti a partire da domani.

Il matrimonio si svolgerà in Georgia nella tenuta di Affleck.

Shetty, un ex monaco hindu, conduce il podcast 'On Purpose' ed è amico della Lopez. Lo scorso anno ha anche officiato il matrimonio dell'attrice Lily Collins e del regista Charlie McDowell. (ANSA).