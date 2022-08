Giornate del Muto, apre capolavoro The Unknown

(ANSA) - PORDENONE, 18 AGO - La nuova copia del capolavoro di Tod Browning The Unknown (Lo sconosciuto, 1927), con Lon Chaney e Joan Crawford, uno dei titoli cult della storia del cinema, inaugura il 1° ottobre al Teatro Verdi di Pordenone la 41a edizione delle Giornate del Cinema Muto. Rispetto a quelle finora conosciute, la copia ritrovata al Národní Filmovì Archiv di Praga e restaurata dal George Eastman Museum di Rochester presenta dieci minuti in più del tutto inediti. Nuova anche la partitura, composta da José María Serralde Ruiz che sarà eseguita dall'Orchestra San Marco di Pordenone.

Per l'evento di chiusura, l'8 ottobre e in replica il 9, torna alle Giornate Alfred Hitchcock con l'ultimo film interamente muto, The Manxman (L'isola del peccato, 1929). Nuovo accompagnamento musicale di Stephen Horne eseguito sempre dall'Orchestra San Marco.

Fra i numerosi eventi speciali di questa edizione anche la preapertura con la commedia Up in Mabel's Room (Nella camera di Mabel, 1926) di E. Mason Hopper accompagnata dalla Zerorchestra (30 settembre, Teatro Zancanaro di Sacile e replica il 6 ottobre a Pordenone); Nanook of the North (Nanuk l'Eschimese), realizzato cento anni fa dal regista ed esploratore Robert J.

Flaherty, presentato con la partitura del canadese Gabriel Thibaudeau che prevede la presenza nell'organico di due cantanti Inuit (2 ottobre, T. Verdi); e, accompagnato da un ensemble di nove elementi, il primo lungometraggio girato in Islanda, Saga Borgarættarinnar, un'epopea danese del 1920 con meravigliose vedute del paesaggio islandese (5 ottobre, T. Verdi).