Anne Heche, il medico legale chiude il caso "Incidente"

(ANSA) - NEW YORK, 18 AGO - Il caso della morte di Anne Heche è stato chiuso come accidentale. Lo ha stabilito un medico legale, secondo cui l'attrice è deceduta a causa delle inalazioni dei fumi e delle ustioni dopo che la sua vettura ha preso fuoco in seguito allo schianto contro un'abitazione.

Heche, 53 anni, era stata trasportata in ospedale in condizioni disperate lo scorso 5 agosto. E' stata tenuta in vita artificialmente per circa una settimana. Prima di staccare la spina sono stati donati i suoi organi. (ANSA).