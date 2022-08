Un film renderà omaggio alla vita di Gianni Versace

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Parte dalla Calabria Film Commission la possibilità di realizzare un film che renderà omaggio alla vita e al genio di Gianni Versace. Ad annunciarlo è Anton Giulio Grande, conosciuto come stilista, ma da aprile nominato dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto commissario straordinario di Calabria Film Commission, prima dell'imminente uscita del bando a sostegno delle opere cinematografiche più meritevoli, che una speciale commissione con la supervisione di Santo Versace, avrà il compito di vagliare. Anton Giulio Grande succede a Gianni Minoli. "Tra i nostri progetti futuri auspichiamo - spiega Grande - anche la possibilità di un importante omaggio al genio di Gianni Versace, destinato sia al cinema sia alle serie televisive internazionali. Siamo pronti a ricevere le sceneggiature dalle grandi produzioni sia per il grande schermo sia per la televisione". (ANSA).