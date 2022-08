Crimes of the Future, l'incubo di Cronenberg

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Un thriller fantascientifico sconvolgente, estremo, che ha riportato il maestro canadese David Cronenberg in concorso a Cannes nell'ultima edizione: è Crimes of the Future, in arrivo in sala dal 24 agosto con Lucky Red.

Quali sono mai questi crimini del futuro? Sono tanti e quasi tutti legati al corpo. Ora, chi ha già orrore dei danni che può fare la chirurgia estetica tradizionale al viso di una donna, si prepari a vedere molto peggio: come un atletico ballerino che si è fatto innestare sul corpo una dozzina di orecchie e cucire la bocca, e questo per dire che bisogna ascoltare e non parlare.

Ma questo è niente. Saul Tenser (Viggo Mortensen) e Caprice (Lea Seydoux), due body artist all'avanguardia, vanno oltre.

Riescono addirittura a creare nuovi organi che crescono nel corpo. Organi dei quali non si conosce neppure la funzione. E questo, va detto, è un fenomeno non più legato a un'élite, ma che sta diventando cosa comune e che rende l'eccezionale normale, ereditario. È il transumanesimo. L'uomo si modifica, ha nuovi organi utili per nuove funzioni e, soprattutto, ama stare sotto i ferri, modificarsi. Gode nel e del dolore, nell'essere 'aperto' nel senso letterale della parola. Anche il sesso di una volta non c'è più, si pratica in caso attraverso queste nuove aperture, attraverso le ferite, d'altronde i lamenti del dolore e del piacere sono simili. Ad ogni modo, la 'sindrome dell'evoluzione accelerata' si sta diffondendo rapidamente. E Saul Tenser, insieme alla sua compagna Caprice, ha trasformato la rimozione di questi nuovi organi in uno spettacolo per i suoi fedeli seguaci da ammirare nel teatro in tempo reale. (ANSA).