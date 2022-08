Cinema: Bologna, piazza Maggiore verso 200mila spettatori

(ANSA) - BOLOGNA, 12 AGO - Il 'salotto' del cinema in piazza Maggiore, a Bologna, vola verso i 200mila spettatori. Dopo due anni vissuti con una piazza ad accesso limitato a causa della pandemia, i cinefili bolognesi, e non solo, hanno riconquistato il cinema all'aperto più conosciuto al mondo. In tutto 54 serate con una media di 3.700 spettatori ciascuna: il cartellone di 'Sotto le stelle del cinema', promosso come ogni anno dalla Cineteca di Bologna nell'ambito di Bologna Estate, è stato inaugurato lo scorso 19 giugno con l'inno pacifista di Charlie Chaplin, 'Il grande dittatore', e si chiuderà domani, sabato 13 agosto, con il monito di Stanley Kubrick contro la guerra, il suo indimenticabile 'Dottor Stranamore'. Una serata speciale, dedicata a Dino Sarti e Leonildo Marcheselli, è poi in programma domenica 14 agosto: un omaggio al ballo e alla musica della tradizione bolognese. (ANSA).