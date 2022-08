Golden Globes tornano su Nbc nel 2023

(ANSA) - NEW YORK, 10 AGO - Dopo aver annullato la cerimonia di premiazione dei Golden Globes in diretta televisiva nel 2022, Nbc News tornera' a trasmetterla l'anno prossimo. A riferirlo e' The Hollywood Reporter, secondo cui l'appuntamento potrebbe tenersi il 10 gennaio. La Nbc ha annunciato nel maggio 2021 che non avrebbe mandato in onda i Golden Globes nel 2022 dopo le critiche alla Hollywood Foreign Press Association - il gruppo di 87 membri che assegna i Globe Awards dal 1944 - per la mancanza di diversità tra i suoi membri (all'epoca il gruppo non aveva membri di colore). La premiazione si e' tenuta ugualmente ma in privato, il 9 gennaio scorso, e hanno trionfato 'The Power of the Dog' e 'West Side Story' come miglior film nelle rispettive categorie, mentre Will Smith, Nicole Kidman, Andrew Garfield e Rachel Zegler hanno vinto i premi per la recitazione. (ANSA).