Silent Cinema sul lago, dal 24 agosto il Floating Theatre a Roma

C'è la Silent Disco (ha riunito 5mila persone sulla spiaggia di Sestri Levanti) e il Silent Cinema, quello che si vede all'aperto, tutti insieme ma con le cuffie. E' la formula del Floating Theatre Summer Fest che torna a Roma per la terza edizione, in veste rinnovata e con una programmazione di anteprime e proiezioni speciali che prenderanno il via il 24 agosto e andranno avanti fino al 25 settembre nella nuova location sul lago di Villa Ada, tutti i giorni a partire dalle ore 20.30. Un vero e proprio Summer Fest, un evento unico nel suo genere, segnalato lo scorso anno come eccellenza dall'Unesco sia per la qualità della programmazione che per la sua progettazione completamente ecosostenibile e a impatto acustico zero, con 150 posti e audio diffuso attraverso cuffie wireless. I film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli e saranno accompagnati da ospiti e presentazioni d'eccezione.

Ad aprire il Floating Theatre Summer Fest mercoledì 24 agosto, eccezionalmente alle ore 21.00, sarà l'attesa anteprima italiana, dopo quella al Festival di Locarno, del thriller d'azione "Bullet Train" diretto da David Leitch con Brad Pitt, Sandra Bullock, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon e Hiroyuki Sanada. (In sala poi da Warner Bros dal 25 agosto). Giovedì 25 agosto prendono il via gli appuntamenti organizzati insieme al Premio David di Donatello e dedicati alle cinquine delle opere prime candidate. Si comincia con "Una femmina" presentato dal regista Francesco Costabile. Grazie, inoltre, alla nuova collaborazione con MUBI sono previste due proiezioni speciali: la premiere theatrical di "The Humans" con protagonisti Richard Jenkins, Beanie Feldstein, Steven Yeun e Amy Schumer, in programma venerdì 26 agosto con un contributo video del regista Stephen Karam, già autore dell'omonima pièce teatrale da cui il film è tratto; e mercoledì 31 agosto la proiezione evento di "Memoria" diretto da Apichatpong Weerasethakul con Tilda Swinton con a seguire un party "silent disco" sulla piattaforma: evento musicale nel corso del quale tutti i partecipanti ballano ma ascoltano la musica individualmente attraverso l'utilizzo di auricolari o cuffie.

Nel weekend spazio anche ai titoli più significativi delle passate edizioni della Festa del Cinema di Roma che, grazie alla rinnovata collaborazione con il Floating Theatre, saranno protagonisti, dopo lo straordinario successo di pubblico e critica dell'Arena al Parco degli Acquedotti, anche di questo speciale evento. Sabato 27 agosto ad inaugurare la rassegna "Film in Festa" sarà la proiezione di "Gli occhi di Tammy Faye" di Michael Showalter interpretato da Jessica Chastain. Domenica 28 agosto sarà ospite del Floating Theatre il calciatore Beppe Signori, uno dei protagonisti più importanti della storia del calcio italiano, per incontrare il pubblico e presentare il documentario "Fuorigioco - Una storia di vita e di sport". Spazio anche alle anteprime family del ciclo "Aspettando Alice". Per una serata all'insegna del divertimento, lunedì 29 agosto in programma la premiere del film d'animazione "DC League of Super-Pets" con ospiti in arena i voice talent del film Lillo e Maccio Capatonda. Martedì 30 agosto sarà la volta della proiezione di "Quattordici giorni" diretto da Ivan Cotroneo, ospite insieme ai suoi protagonisti Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi. Il Floating Theatre è ideato da Alice nella Città e realizzato da AC Playtown Roma in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma ed è diretto da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli. La manifestazione è promossa da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura e vincitrice dell'Avviso Pubblico "Estate Romana 2022 - Riaccendiamo la Città, Insieme" curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE. (ANSA).