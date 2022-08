Omaggio a Monica Vitti in piazza Maggiore a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 05 AGO - La Cineteca di Bologna rende omaggio a una delle più grandi attrici del cinema italiano, scomparsa lo scorso febbraio: tre film con Monica Vitti in piazza Maggiore a Bologna, per il cartellone di 'Sotto le stelle del cinema' (inizio proiezioni ore 21.30). Si inizia sabato 6 agosto con 'L'eclisse' di Michelangelo Antonioni, per proseguire domenica 7 con 'Dramma della gelosia' di Ettore Scola e lunedì 8 con 'La Tosca' di Luigi Magni.

"Tra le attrici di maggior talento, Monica è certamente la prima", ha detto Antonioni. E con L'eclisse (1962) si è nel pieno del 'periodo antonioniano' di Monica Vitti: il regista ferrarese la pone al fianco di Alain Delon in "un film - disse la stessa attrice - difficile da capire anche per me. Attraverso le storie di Michelangelo maturavo anche io, in fretta.

L'eclisse non era solo un film, una storia, era anche una particolare visione della vita, dei rapporti uomo-donna".

'Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca)' porta al 1970, con l'attrice protagonista di un triangolo amoroso con Marcello Mastroianni e Giancarlo Giannini ("Monica - raccontava Scola - è l'unica attrice entrata di diritto a far parte del ristretto gruppo dei colonnelli della commedia italiana, che è un cinema di autori, cioè registi, sceneggiatori e anche attori: Sordi, Gassman, Mastroianni, Tognazzi, Manfredi, e Vitti, non possono considerarsi soltanto degli attori").

Chiude il ciclo la commedia musicale che Luigi Magni trasse nel 1973 da Victorien Sardou, quella Tosca che ispirò anche una delle più celebri opere di Giacomo Puccini: questa volta le musiche sono di Armando Trovajoli e gli interpreti sono Monica Vitti nei panni di Tosca, Gigi Proietti in quelli di Cavaradossi e Vittorio Gassman in quelli del crudele Scarpia. (ANSA).