Lady Gaga conferma, sarà con Joaquin Phoenix nel sequel di Joker

(ANSA) - NEW YORK, 05 AGO - Lady Gaga sarà nel sequel di Joker. La conferma ufficiale a un'indiscrezione che circolava da mesi è arrivata dalla diretta interessata su Twitter. 'Joker: Folie à Deux, 10.04.24' si legge semplicemente nel post, sotto un breve video con il nome di Phoenix e Gaga. I due attori, di cui si vede solo la sagoma, si cimentano anche in un passo di danza.

Il post segue di qualche giorno l'annuncio della Warner Bros.

che ha ufficializzato l'uscita del sequel del film del 2019 diretto da Todd Phillips e con protagonista Joaquin Phoenix per il 4 ottobre 2024. Il primo a rivelare che si sarebbe trattato di un musical è stato l'Hollywood Reporter. Inoltre, anche se non è stato ufficializzato, Lady Gaga dovrebbe avere il ruolo di Harley Quinn, vero nome Harleen Frances Quinzel, il personaggio immaginario creato da Paul Dini e Bruce Timm per la serie televisiva animata Batman. (ANSA).