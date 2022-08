Cinema: premiato il festival indipendente 'Nòt Film Fest'

(ANSA) - RIMINI, 05 AGO - Il festival internazionale "Inventa un Film", nel corso della 24/a edizione, ha premiato il 'Nòt Film Fest' di Santarcangelo di Romagna (Rimini) "per la sua originalità, innovazione e per il particolare stile della proposta culturale e della promozione dell'evento". Ideato e diretto da Ermete Labbadia, il festival "Inventa un Film" è nato nel 1998 a Lenola (Latina) e dal 2021 assegna il premio "Festival italiano Originalità e Innovazione" a manifestazioni cinematografiche italiane, non partner del festival, che si sono particolarmente distinte per l'originalità della loro struttura o perché hanno introdotto nell'ultimo anno idee e sezioni innovative. Il 'Nòt Film Fest' si è contraddistinto come progetto capace di creare una nuova dimensione comunitaria nel comune di Santarcangelo, "in cui poter scoprire il grande cinema indipendente di domani in un ambiente rilassato e internazionale insieme a filmmakers emergenti, veterani e cinefili".

La quinta edizione della manifestazione si terrà dal 23 al 28 agosto e sarà all'insegna della sostenibilità, del green e dei cambiamenti climatici con cento opere, di cui 92 anteprime, tra lungometraggi, cortometraggi, documentari, film musicali e fashion film, provenienti da 39 Paesi. "In queste prime cinque edizioni del Nòt Film Fest - affermano Giovanni Labadessa e Alizé Latini, fondatori del Nòt Film Fest - abbiamo perseverato nella costruzione di un sogno e lo abbiamo fatto insieme a tutti i filmmakers della community che, grazie alla loro originalità e innovazione, ci insegnano a continuare a inseguire i sogni trasformandoli al grido di: 'Azione!'". 'Nòt Film Fest' è uno dei principali festival internazionali del cinema indie in Italia: il concept nasce a Los Angeles nel 2017 da un gruppo di amici che condividono una grande passione per il cinema indipendente. 'Not' nel dialetto romagnolo locale significa 'notte', ma è la parola inglese 'Non' che definisce il modo della manifestazione di celebrare i film: una piattaforma per registi indipendenti "alimentata da un movimento basato sulla comunità, che mira a dare voce ai più unici e innovativi".

