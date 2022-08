Brad Pitt, un killer confuso e nerd in Bullet Train

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Il dilemma è: bisogna montare sul treno ipersonico di BULLET TRAIN con dentro un Brad Pitt molto killer e filosofo tarantiniano o, disinvoltamente, guadagnare l'uscita della stazione? La critica internazionale, ora che è caduto l'embargo del film di David Leitch, è a questo bivio. La pellicola Sony, adattamento del romanzo del 2010 I sette killer dello Shinkansen (Maria Bītoru) di Kōtarō Isaka, in sala dal 25 agosto con Warner e in anteprima al Festival di Locarno, è comunque un vero proiettile di adrenalina, ironia e dialoghi.

Al centro di tutto cinque assassini che si ritrovano su questo treno diretto da Tokyo a Morioka con solo poche fermate in mezzo. Durante il viaggio, i cinque killer scoprono che ognuno di loro è lì per la stessa missione e che dunque quel treno super moderno diventerà l'arena dove cercare di sopravvivere.

Chi è Ladybug, ovvero il personaggio interpretato da Brad Pitt? "È uno confuso - ha detto l'attore -. Un killer in crisi esistenziale che ha alle spalle un esaurimento nervoso forse anche per quello che gli è successo di negativo nel lavoro. Uno però che dopo un paio di mesi di terapia pensa di avere tutte le risposte e che la sua vita possa ora tornare ad essere piena. E crede anche, lui che è un assassino, che le cose si possano risolvere pacificamente", dice sempre Brad Pitt.

A gestire Ladybug una Sandra Bullock che gli affida una mission semplice anche per chi è pieno di dubbi come lui: "Sali sul treno ipersonico in direzione Tokyo e prendi una valigetta che ha un adesivo sul manico. Non puoi sbagliare, la prendi e scendi alla prossima fermata. Cosa potrebbe andare storto?".

Tra i bastardi sul treno che devono conquistare una ventiquattr'ore in alluminio troviamo Joey King nei panni di Prince, assassina britannica che finge di essere una mite studentessa; Aaron Taylor-Johnson che interpreta l'elegante e spietato Tangerine che viaggia insieme al suo assistito Lemon (Bryan Tyree Henry); Bud Bunny (The Wolf) e Hiroyuki Sanada (Elder).