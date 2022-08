Venezia, Women in cinema dedicato a attivista turca Cigdem Mater

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Ritorna al Lido di Venezia il 6 settembre, durante la Mostra del Cinema, il Women in Cinema Award, nato da un'idea di Angela Prudenzi, Claudia Conte e Cristina Scognamillo. WiCA 2022 è dedicato alla produttrice e giornalista turca Cigdem Mater, condannata a 18 anni di carcere insieme ad altri attivisti per le proteste antigovernative di Gezi Park del 2013.

Insieme alla Mater, WiCA vuole ricordare tutte le donne che in questo momento non possono fare udire la propria voce perché vittime di regimi autoritari.

Lo scorso anno WiCA ha dato voce a Zahra Ahmadi imprenditrice e attivista afghana per i diritti delle donne e alla scrittrice e regista Shahrbanoo Sadat, che sono riuscite a lasciare il Paese e da lontano lottano ancora per le loro sorelle rimaste intrappolate dopo il ritorno dei talebani. I premi sono conferiti da un'Academy tutta al femminile composta dalle giornaliste di cinema Fulvia Caprara, Alessandra De Luca, Titta Fiore, Alessandra Magliaro, Antonella Nesi, Chiara Nicoletti, Cristiana Paternò, Angela Prudenzi, Barbara Righini, Marina Sanna, Stefania Ulivi e Paola Casella. WiCA è curato dall'imprenditrice culturale Claudia Conte, che è anche testimonial del Premio. Women in Cinema Award gode del patrocinio del ministero della Cultura. Partner culturale è ICFF - Italian Contemporary Film Festival.

Women in Cinema Award - WiCA è un premio nato con l'obiettivo di valorizzare e rendere omaggio al talento delle donne, prevalentemente all'interno dell'industria cinematografica e del mondo delle arti italiane e internazionali, e inoltre celebrare tutte quelle attrici, registe, sceneggiatrici, autrici, produttrici, creative e talentuose artigiane che fanno grande il cinema e le arti in generale. Le premiate e i premiati sono scelti tra le eccellenze del cinema e delle arti a esso vicine, testimoni in grado di rappresentare le diverse culture e i differenti modi di raccontare storie e personaggi. Particolare attenzione è riservata anche alle personalità̀ impegnate in attività legate al sociale. (ANSA).