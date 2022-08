Master in cinema all'Università per Stranieri di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 02 AGO - Alcuni tra i migliori professionisti del cinema italiano, con Carlo Verdone come "lecturer" d'eccezione, saranno tra i docenti del nuovo "Master in cinema e produzione multimediale - Serie tv, marketing e distribuzione nell'audiovisivo" all'Università per Stranieri di Perugia. La presentazione è avvenuta nell'Aula Magna di Palazzo Gallenga, sede dell'ateneo, in occasione della sigla ufficiale dell'accordo tra la stessa Università per Stranieri e la Fondazione Umbria Film Commission (partner del Master), finalizzato alla progettazione di iniziative scientifiche e formative nei settori del comparto cinematografico e dei media digitali. A siglare il documento, il rettore Valerio De Cesaris e il regista Paolo Genovese, presidente dell'Umbria Film Commission. Complessivamente saranno coinvolti 33 docenti, tra i quali spiccano nomi illustri del comparto cinematografico nazionale, tra cui lo stesso Genovese, ma anche altri registi come Daniele Luchetti, Mario Sesti ed Enrico Menduni (oltre a Verdone che, come detto, parteciperà come "lecturer"), gli sceneggiatori Laura Colella, Viola Rispoli, Aaron Ariotti, i produttori Gianluca Arcopinto, Nicola Innocenti e Lucio Argano, e ancora uno dei massimi esperti italiani di marketing dell'audiovisivo Alberto Pasquale, professionisti del brand come Paul Henry Rob, del doppiaggio come Marco Guadagno e Stefano Pozzovivo, e della distribuzione cinematografica come Paolo Orlando (Medusa Film). Il corso - i cui riferimenti sono reperibili in dettaglio nel sito www.unistrapg.it - avrà una durata di sette mesi (novembre 2022 - giugno 2023). È previsto anche uno stage formativo e verranno attribuite otto borse di studio ai primi otto candidati della graduatoria. La scadenza per presentare le candidature è il 4 ottobre. (ANSA).