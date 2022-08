Ferrara Film Festival, 38 film in concorso a settembre

(ANSA) - FERRARA, 02 AGO - Il Ferrara Film Festival si appresta a vivere la settima edizione all'insegna di numerose premiere cinematografiche internazionali nel corso della sua programmazione, che quest'anno va dal 9 al 18 settembre.

L'evento cinematografico in programma nella città estense svela i 38 film in concorso, una lista che include 11 prime mondiali, 9 europee e 9 italiane. Si tratta di anteprime assolute provenienti da 5 continenti: 13 dall'Italia, 8 dagli Usa e, a seguire, Messico, Canada, Cina, Gran Bretagna, Spagna, Svizzera, Corea del Sud, Sud Africa, Taiwan e Australia. La kermesse cinematografica si aprirà con un evento speciale, in programma venerdì 9 settembre, dedicato al 35/o anniversario di 'Arma Letale', con la presenza della leggenda di Hollywood Danny Glover che, a breve, inizierà le riprese del capitolo finale di Arma Letale (il quinto film della saga) , diretto da Mel Gibson. Per l'occasione il Ferrara Film Festival consegnerà il Dragone D'Oro alla Carriera a Danny Glover, per la strepitosa carriera che lo ha visto lavorare con i maggiori maestri del Cinema mondiale tra cui Steven Spielberg, Lawrence Kasdan, Richard Donner e Peter Weir. Tra gli "highlights" delle star che hanno già confermato la propria presenza al festival, figurano la l'attrice in forte ascesa Annabelle Belmondo (figlia di Jean-Paul Belmondo) e altri esponenti del Cinema e dello Spettacolo italiano, tra cui Violante Placido, Francesco Pannofino, Francesco Montanari, Renato Carpentieri, Eleonora Giovanardi e Lodo Guenzi. Nei film in concorso saranno presenti molti volti noti del Cinema americano tra cui Oded Fehr ("La Mummia", "Star Trek Discovery"), Corey Johnson ("Morbius" "X-Men"), Alexandra Gilbreath ("Becoming Elisabeth"), che saranno a Ferrara nei giorni del Festival. (ANSA).