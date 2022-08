Premio Artusi a Pupi Avati, cucina di casa nella sua opera

(ANSA) - FORLIMPOPOLI, 01 AGO - Forlimpopoli festeggia il compleanno di Pellegrino Artusi (4 agosto) con la cerimonia di consegna del Premio Artusi 2022 al regista Pupi Avati, preceduta dalla cena stellata di 'Tramonto Divino' con lo chef Paolo Teverini. Il Premio viene assegnato ogni anno dal Comune di Forlimpopoli, su proposta del Comitato Scientifico della Fondazione Casa Artusi, a un personaggio che si sia distinto per l'originalità e l'importanza del contributo offerto alla riflessione sui rapporti fra uomo e cibo: nell'albo d'oro della manifestazione tanti nomi illustri, da Ermanno Olmi a Vandana Shiva, da Muhammad Yunus a Eduardo Galeano, da Carlo Petrini e don Luigi Ciotti. Quest'anno il Premio è stato attribuito a Pupi Avati "per essere riuscito a rappresentare nella sua opera i caratteri essenziali della cucina di casa e a nutrire l'immaginario collettivo con forme e figure emblematiche in grado di cogliere lo spirito autentico della convivialità familiare".

La cerimonia di consegna del Premio si terrà alle 21,30 nell'arena di piazza Fratti (corte della Rocca); a seguire sarà proiettato il documentario di Adriano Pintaldi "Pupi Avati, la Tavola Racconta", che documenta il rapporto del regista bolognese con la cucina, le tradizioni della tavola, la cultura del cibo. (ANSA).