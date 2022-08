Incassi in calo, podio invariato con Thor, Top Gun ed Elvis

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Podio invariato nel botteghino italiano che continua a riportare il segno "meno" rispetto alle performance precedenti. In testa Thor: Love and Thunder, il cinecomic dei Marvel Studios con Chris Hemsworth che in calo del 43% guadagna 369 mila euro (9 milioni 483 mila in 4 settimane).

L'inossidabile Tom Cruise in Top Gun: Maverick che in discesa del 24% resiste secondo con altri 120 mila euro (11 milioni 631 mila euro in 10 settimane). Terzo Elvis, il biopic sulla star americana diretto da Baz Luhrmann, che mette via altri 101 mila euro e sale a 2 milioni 679 mila euro in 5 settimane.

In quarta piazza il film evento Nausicaa della Valle del vento, capolavoro del 1984 di Hayao Miyazaki, e al quinto posto Jurassic World - Il dominio. Debutta sesto l'horror Shark Bait, che ha incassato 48 mila euro euro.

Complessivamente nel weekend del 28-31 luglio l'incasso è stato di 1 milione 130 mila euro per 166 mila presenze in calo del 25% rispetto allo scorso fine settimana e del 45% rispetto a weekend corrispondente del 2019. (ANSA).