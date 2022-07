Al box office Usa, in testa DC League of Super-Pets

DC League of Super-Pets, il film d'animazione per famiglie, diretto da Jared Stern e Sam Levine, che in Italia sarà in sala con Warner dal 1 settembre con le voci tra gli altri di Maccio Capatonda e Lillo, è in testa al box office americano del weekend con 23 milioni di dollari d'apertura. Al secondo posto c'è il thriller horror Nope di Universal con 18,5 milioni nel fine settimane e oltre 80 milioni di nove giorni. Al terzo si piazza il blockbuster Disney Thor: Love and Thunder che aggiunge altri 13,1 milioni alla ottima cifra record di oltre 300 milioni sul mercato domestico che salgono a oltre 660 totali in tre settimane. Al quarto Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo, Universal, con ulteriori 10,9 milioni nel gruzzolo stellare di oltre 700 milioni worldwide in 4 settimane.

Chiude la top five Top Gun: Maverick con Tom Cruise, il film che ha riportato il pubblico a riempire le sale: ancora 8,3 milioni in questo weekend per un totale mondiale storico di 1 miliardo 321 milioni di dollari dall'uscita del 27 maggio 2022. (ANSA).