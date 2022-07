MoliseCinema, focus su Gifuni con Marco Damilano

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 LUG - Si terrà la prossima settimana, dal 2 al 7 agosto, a Casacalenda (Campobasso) la ventesima edizione di MoliseCinema. Nel programma decine di eventi tra film, corti, documentari, incontri, masterclass, concerti e mostre. Fabrizio Giufini, Filippo Timi, Maria Di Biase, Greta Ferro e Marco Damilano saranno alcuni dei protagonisti del festival. A Fabrizio Gifuni, reduce dal successo a Cannes di 'Esterno Notte', è dedicato quest'anno il nuovo libro della collana del festival. Saranno proiettati alcuni dei suoi film e ci sarà l'incontro con l'attore la sera di giovedì, dialogherà con Marco Damilano. Ad aprire MoliseCinema sarà invece, martedì sera, Greta Ferro, nuovo volto della moda e del cinema italiano che torna al festival per la seconda volta. Altro protagonista a Casacalenda sarà Filippo Timi che incontrerà il pubblico ma è anche uno dei presidenti di giuria del festival. Tra gli ospiti più attesi infine la molisana Maria Di Biase insieme a Corrado Nuzzo. Tra cinema, radio e tv si racconteranno al pubblico la sera di mercoledì. MoliseCinema festeggia i suoi 20 anni di vita con una mostra alla Galleria Iannucci che racconta la storia del festival. Infine non poteva mancare il ricordo a Monica Vitti: a lei è dedicato il manifesto del festival e ci sarà un omaggio nella serate di Casacalenda in collaborazione con la cineteca nazionale. (ANSA).