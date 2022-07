Sergio Rubini, c'è bisogno di lieto fine e sogni, specie oggi

(ANSA) - GIFFONI VALLE PIANA, 27 LUG - "Un film tronco, un film che finisce male è un atto di vigliaccheria da parte dell'autore. Sempre più spesso penso che invece bisogna indicare una strada con un lieto fine. Il lieto fine ha a che fare con il sogno e noi ne abbiamo bisogno più che mai in questo momento per costruire un futuro possibile, altrimenti saremo condannati a vivere in un presente che costantemente che ci fiacca e ci rende insoddisfatti". Parola di Sergio Rubini che è ospite al festival di Giffoni e parla del suo dispiacere per il fatto che "il futuro sia diventato un buco nero e questo sia depressivo specie per i ragazzi".

Ragazzi, quelli di Giffoni, che Rubini dice di essere venuto ad ascoltare: "Cosa può dire del resto un artista ai giovanissimi: che vuole rimanere ragazzo lui stesso, del resto l'artista è un esploratore che non sa che esplora territori sconosciuti. Quando un artista sente di aver raggiunto un traguardo è morto. E' un incontro fra figure molto simili quello con i ragazzi".

Sul valore delle parole Rubini spiega: "Penso che sia un impegno che si prende con gli altri e in qualche modo con se stessi. Ci raccontiamo con le parole. Ora invece viviamo in una società dove le parole ce le rimangiamo continuamente e invece sono pietre, le usiamo poco e ne usiamo molto poche. Io uso le parole e penso che tra il detto e il non detto sia meglio il primo, è meno vigliacco". (ANSA).