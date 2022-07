"Killers of the Flower Moon" di Scorsese uscirà nel 2023

(ANSA) - NEW YORK, 27 LUG - Il prossimo film di Martin Scorsese per Apple, "Killers of the Flower Moon" con Leonardo di Caprio e Jesse Plemons, non sarà tra i concorrenti in lizza ai prossimi Oscar. Il western, scritto da Eric Roth e adattato dal bestseller "Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI" di David Grann, uscirà infatti nel corso del 2023 come previsto.

L'annuncio che il calendario sarà rispettato contraddice voci circolate su un possibile anticipo della 'prima' nello slot lasciato libero da "Emancipation", il dramma sulla schiavitù di Will Smith, che doveva uscire quest'anno ma è stato rinviato dopo lo schiaffo assestato dall'attore al comico Chris Roth durante la diretta degli ultimi Academy Awards. Ma anche se le riprese di "Killers of the Flower Moon" sono già terminate lo scorso settembre, il processo di editing di Scorsese e della sua stretta collaboratrice Thelma Schoonmaker è particolarmente minuzioso, e il film non sarà pronto in tempo per entrare in gara nella prossima stagione dei premi. Si parla invece di un debutto di alto profilo a un festival, ad esempio Venezia o Cannes, sempre il prossimo anno.

Apple, che ha prodotto "I segni del cuore - Coda", miglior film agli Oscar di quest'anno, ha comunque altre cartucce in serbo ai premi 2022: tra queste, il vincitore di Sundance "Cha Cha Real Smooth" e il cartone animato "Luck". E poi "Causeway" con Jennifer Lawrence, "The Greatest Beer Run Ever" del regista Peter Farrelly e "Raymond and Ray" prodotto da Alfonso Cuaron.

