Rosi torna a Venezia e racconta i viaggi del Papa /SPECIALE VENEZIA 79

E' profondo il legame di GIANFRANCO ROSI con la Mostra del Cinema di Venezia, dove ha presentato molti dei suoi documentari, vincendo il premio Orizzonti nel 2008 per Below sea level e il Leone d'oro nel 2013 con Sacro Gra. L'ultima volta, due anni fa, era stato di nuovo in concorso con Notturno, mentre in questa 79/a edizione il suo IN VIAGGIO, dedicato ai viaggi di papa Francesco verrà presentato nella selezione Fuori Concorso ed è già uno dei titoli più attesi. E' già fissato anche il debutto del documentario in sala, proprio il giorno san Francesco, il 4 ottobre distribuito da 01 Distribution.

"E' un film straordinario, un lavoro incredibile su centinaia di ore di riprese. Se credevamo di sapere tutto sui viaggi del Papa, questo film ci farà ricredere" ha spiegato il direttore della Mostra Alberto Barbera parlando di In Viaggio. Nel 2013, appena eletto, il pontefice "va a Lampedusa. Nel 2021 compie un importante viaggio in Medioriente, in Iraq e Kurdistan. Gli stessi luoghi che Gianfranco Rosi ha raccontato in Fuocoammare e Notturno" si ricorda nelle note sul film, prodotto da 21Uno Film e Stemal Entertainment con Rai Cinema.

Papa Francesco in 9 anni di pontificato ha compiuto 37 viaggi visitando 59 paesi. Italia, Brasile, Cuba, Stati Uniti, il continente africano e il sud est asiatico, i suoi itinerari seguono il filo rosso dei temi centrali del nostro tempo: la povertà, la natura, le migrazioni, la condanna di ogni guerra, la solidarietà. Gradualmente nel documentario "si compone il racconto di quello che è oggi il mondo. In una sorta di Via Crucis, Francesco è testimone della sofferenza del mondo e sperimenta la difficoltà di fare di più, oltre al conforto delle sue parole e della sua presenza".

La sua produttrice, Donatella Palermo, commenta oggi dopo l'annuncio della selezione di Veneia: "Gianfranco Rosi, in questo momento, è in Canada e riprende - come altre volte in questo ultimo anno - il viaggio del Papa. Il film costruito in parte con immagini di repertorio, è ancora aperto dunque, perché Gianfranco inserirà altre nuove immagini appena girate e continuerà anche in futuro a seguire i viaggi del Papa. Ha scelto di realizzare questo film non su commissione, ma per il desiderio di raccontare l'emozione del mondo visto attraverso lo sguardo di Francesco". (ANSA).