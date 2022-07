Cinque in concorso al Lido, cinema italiano è caso /SPECIALE VENEZIA 79

Cinque registi in gara per il Leone d'oro e venti altri titoli selezionati nelle varie sezioni tra Orizzonti, Fuori Concorso, Venezia Classici tra documentari e fiction: in partenza per il Lido a fine agosto c'è uno squadrone tricolore. In concorso a Venezia 79 sono Gianni AMELIO con IL SIGNORE DELLE FORMICHE (01 in sala dall'8 settembre) con Luigi Lo Cascio nei panni del drammaturgo e poeta omosessuale Aldo Braibanti che alla fine degli anni '60 a Roma fu condannato a nove anni di reclusione con l'accusa di plagio di un giovane studente, e Elio Germano e Sara Serraiocco tra i protagonisti. Luca GUADAGNINO con BONES AND ALL (distribuito da Vision), viaggio on the road ai margini della provincia americana e storia del primo amore tra Maren (Taylor Russell) e il solitario Lee (Timothèe Chalamet). Susanna NICCHIARELLI con CHIARA (01 Distributions), storia della santa d'Assisi interpretata da Margherita Mazzucco, ma anche di una ragazza e del suo sogno di libertà. Emanuele CRIALESE con L'IMMENSITA' (Warner Bros dal 15 settembre), un film attesissimo per il ritiro del regista di Respiro, con un cast guidato da Penelope Cruz, una storia familiare ambientata nella Roma degli anni '70. E Andrea PALLAORO con MONICA (distribuito da I Wonder Pictures), il dramma di una donna (Trace Lysett) alle prese con l'addio ad una madre morente che la induce a riflettere sui temi dell'abbandono e dell'accettazione.

Nelle altre sezioni sono ben 20 i titoli tra cui il film di chiusura THE HANGING SUN di Francesco CARROZZINI (Sky Original, in sala con Vision) che passa Fuori Concorso, stessa sezione anche per il corale, e profetico nel titolo, SICCITÁ di Paolo VIRZÌ (Wildside, in sala con Vision) con Silvio Orlado, Valeria Mastandrea, Monica Bellucci, Sara Serraiocco; GLI ULTIMI GIORNI DELL'UMANITÀ di Enrico GHEZZI, Alessandro GAGLIARDO, quintessenza dell'estetica del critico cinematografico; IN VIAGGIO di Gianfranco ROSI (in sala il 4 ottobre con 01), documentario sul pellegrino papa Bergoglio, una sorta di Via Crucis in giro per il mondo, i corti di Simone MASSI, mentre ad Orizzonti c'è grande attesa per il film d'apertura PRINCESS di Roberto DE PAOLIS (distribuito da Lucky Red), storia vera di una giovane clandestina nigeriana (Glory Kevin) che vende il proprio corpo ai margini di una grande città e per TI MANGIO IL CUORE di Pippo MEZZAPESA (in sala dal 22 settembre con 01 e gennaio su Paramount+), esordio da attrice per Elodie, mentre ad Orizzonti Extra passano NOTTE FANTASMA di Fulvio RISULEO (in sala con Vision), storia di una strana notte tra il poliziotto Edoardo Pesce e il giovane Tarek (l'esordiente Yothin Clavenzani) e AMANDA Opera prima della giovane regista, sceneggiatrice e scrittrice Carolina CAVALLI, con Benedetta Porcaroli.

Da segnalare anche due documentari a Venezia Classici: FRANCO ZEFFIRELLI, CONFORMISTA RIBELLE di Anselma DELL'OLIO e SERGIO LEONE - L'ITALIANO CHE INVENTÒ L'AMERICA (produzione Sky Italia e Sky Studios con Leone Film Group) di Francesco ZIPPEL. Ma se si chiede al direttore della Mostra del cinema di Venezia (31 agosto - 10 settembre) lo stato di salute del cinema italiano osservato con attenzione per la selezione annunciata oggi, al di là della scelta fatta per il cartellone, la risposta è: "Lo scorso anno sono stato fin troppo ottimista, questa volta ho fatto i conti con un panorama di luci e ombre. I film selezionati sono ottimi, in qualche caso eccellenti, ma - risponde all'ANSA Barbera - ho visto tantissimi film italiani ma si è puntato su qualità e non su quantità". Il numero delle produzioni, intorno ai 250 film, "è esorbitante per il mercato, circola una quantità di denaro senza precedenti e sembra che si voglia intercettare questi flussi di risorse più che sviluppare bene le sceneggiature e seguire le riprese. Devo ammettere - prosegue - a malincuore che molti sono al di sotto di qualità accettabili per la storia del cinema italiano". Quasi una bolla pronta ad esplodere, "e mi auguro che presto su questo una riflessione si faccia". (ANSA).