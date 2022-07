Carlo Verdone ospite d'onore alla Festa del cinema di mare

(ANSA) - FIRENZE, 26 LUG - Sarà l'attore e regista Carlo Verdone l'ospite d'onore della settima edizione della Festa del cinema di mare - Premio Mauro Mancini, che si tiene a Castiglione della Pescaia (Grosseto), dal 24 al 28 agosto. La manifestazione, nata nel 2016, ha l'obbiettivo di promuovere il cinema di qualità nel territorio della Maremma e dedicare un'iniziativa culturale al rapporto dell'uomo con il mare, raccontato dalle opere cinematografiche (documentari, fiction, animazione e corti) di ieri e di oggi. A dirigerla, per il secondo anno, sarà il regista e sceneggiatore toscano Giovanni Veronesi.

In programma proiezioni serali al cinema Castello e proiezioni pomeridiane di documentari alla biblioteca Italo Calvino, dove verranno proiettati anche tre cortometraggi scelti dalla 'redazione giovani'. Sempre nel pomeriggio anche incontri con ospiti intervistati dalla giornalista Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell'Accademia del cinema italiano. Saranno proiettati film di repertorio e di ultima uscita, affiancati da eventi collaterali al club velico e in altri luoghi del paese. Una delle pellicole in programma, dedicata all'ospite d'onore della Festa, sarà 'Al lupo, al lupo', commedia intimista diretta da Carlo Verdone e uscita nelle sale nel 1992, girata anche in Toscana. Confermati anche il premio Mauro Mancini, per cortometraggi europei sul tema del mare con 30 corti in concorso e il premio speciale Guido Parigi, per il miglior cortometraggio di taglio giornalistico assegnato da una giuria di studenti delle scuole medie superiori di Grosseto.

"Abbiamo cercato di portare a Castiglione della Pescaia dei grossi calibri per il festival - ha sottolineato Giovanni Veronesi, direttore della Festa del cinema di mare -, ci sarà Carlo Verdone che starà con noi per due giorni, ci sarà una grande inaugurazione al castello, poi arriveranno Margherita Buy e Rocco Papaleo, insomma sarà una bella festa per Castiglione della Pescaia". (ANSA).