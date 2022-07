Peele torna con Nope, società 'spettacolo' da horror

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - In una società dove attraverso i social trionfa l'immergersi nelle vite (spettacolarizzate) degli altri, Jordan Peele, ex autore e attore comico diventato un regista celebrato da critica e pubblico, ridefinisce l'atto di 'guardare' nel suo nuovo western fantascientifico thriller /horror, girato in Imax, Nope con Daniel Kaluuya (già protagonista dell'opera prima di Peele, Get Out) e Keke Palmer. I due attori si calano nei panni di fratello e sorella, Oj e Emerald Haywood, che nel loro ranch in California, 'base dell'attività di famiglia come addestratori di cavalli per il cinema si ritrovano di fronte a nemico implacabile che arriva e si nasconde nel cielo. Il film, in arrivo in Italia l'11 agosto (con anteprima romana per la quale sono arrivati Kaluuya e Palmer) distribuito da Universal ha debuttato al primo posto del botteghino Usa, incassando 44 milioni di dollari nel weekend.

Peele stavolta regala al pubblico un film di più ampio respiro visivo che non dimentica tematiche importanti, come una critica non troppo velata ad Hollywood, alla società spettacolo e una riflessione sui 'volutamente dimenticati' dalla storia Usa, come i cowboy di colore ""Ero partito dell'idea di mettere gli spettatori nell'esperienza immersiva di essere in presenza di un Ufo. Ma poi l'idea si è ampliata, volevo creare uno spettacolo" che esaltasse "l'esperienza in sala - racconta Peele a Empire -. Scrivendo la sceneggiatura, ho iniziato anche a scavare nella natura di ciò che consideriamo spettacolo, nella dipendenza che crea e nella natura insidiosa del bisogno d'attenzione" Con Jordan "abbiamo parlato molto prima delle riprese - spiega a Hollywood Reporter Kaluuya, premio oscar per Judas and the Black Messiah - e quando sono arrivato sul set, ho pensato, 'Oh, questo è un fottuto film d'azione" e mi sono detto 'facciamo Bruce Willis allora". Keke Palmer spera che con Nope il pubblico si renda più conto dell'"importanza nelle nostre vite di rapporti come quelli fra fratello e sorella, che spesso invece diamo per scontati - dice al Washington Post -.

Bisognerebbe sentirsi valorizzati da quei legami e non dalla ricerca della popolarità". (ANSA).