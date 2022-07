Cinema: premio Carrà a corto 'Big' di Pini, consegna Iapino

(ANSA) - PORTO SANTO STEFANO (GROSSETO), 25 LUG - È stato "Big" (Italia, 2021), storia agrodolce di riscatto e libertà firmata dal regista romano Daniele Pini, ad aggiudicarsi il Premio Raffaella Carrà, consegnato dal suo ex compagno Sergio Japino, al 5/o Pop Corn Festival del Corto, l'evento internazionale dedicato alla cinematografia breve che si è concluso ieri a Porto Santo Stefano (Grosseto).

Il riconoscimento al Miglior corto d'autore va a "Ofelia" di Pierfrancesco Bigazzi e quello per Miglior opera prima a "U figghiu" di Saverio Tavano, che portano a casa anche i premi Panalight. Menzione speciale della giuria a "Notte Romana" di Valerio Ferrara e "Roy" di Tom Berkerley e Ross White. Premio Pari Opportunità del Comune di Monte Argentario a "Warsha" di Dania Bdeir, mentre il riconoscimento del pubblico va ancora a "Ofelia". "Quest'opera sarebbe piaciuta molto a Raffaella - hanno sottolineato i membri della giuria presieduta da Federico Moccia -, per il suo essere fuori dalle righe. È un lavoro doloroso, dove la protagonista soffre giorno dopo giorno, ma alla fine riesce a prendersi una rivincita a sorpresa. Un impianto lineare dato dalla quotidianità, ma anche dalla continua speranza per un futuro diverso, che alla fine arriva: è questo quello che Raffaella ha sempre immaginato per i giovani".

