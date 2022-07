Paciolla: genitori al Gff, lottiamo per avere la verità

(ANSA) - GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO), 24 LUG - Al Giffoni Film Festival (in corso a Giffoni Valle Piana, nel Salernitano) ospiti i genitori di Mario Paciolla, il cooperante delle Nazioni unite che ha perso la vita nella sua casa di San Vicente del Caguàn, dove era impegnato come osservatore per il rispetto degli accordi di pace in Colombia. Anna Motta con il marito Giuseppe continuano la loro battaglia per conoscere la verità sulla morte del figlio.

"Siamo certi che nostro figlio non si sia ucciso. Per loro tutto si riduce ad un incidente di percorso non considerando che si tratta di una vita umana. Stiamo facendo seguire tutto - hanno detto - dai nostri avvocati, Alessandra Ballerini, che è la stessa che segue il caso Regeni, Emanuela Motta e un'associazione di avvocati che si interessano dei diritti umani in Colombia".

"Adesso in Italia - hanno aggiunto - con le nuove leggi in vigore speriamo che si riesca a svolgere il processo Regeni perché altrimenti si creerebbe un precedente pericoloso per tutti".

La famiglia Paciolla collegata in qualche modo alla famiglia di Regeni: "Abbiamo avuto la commemorazione di Mario il 15 luglio e i suoi cari sono venuti a trovarci e li abbiamo conosciuti. Ci hanno fatto dono dei braccialetti in ricordo di Giulio e noi dello spillino a sostegno della giustizia per Mario". (ANSA).