Marvel, in arrivo due film su Avengers e sequel Black Panther

(ANSA-AFP) - ROMA, 24 LUG - Una sfilza di film sui supereroi Marvel, inclusi due nuovi capitoli degli Avengers, e il primo trailer del sequel di Black Panther, Wakanda Forever: sono le novità annunciate dalla Disney il 23 luglio al Comic-Con di San Diego.

I blockbuster Marvel hanno dominato Hollywood e i botteghini globali negli ultimi anni, con Avengers: Endgame del 2019 che è diventato il film con il maggior incasso di tutti i tempi con oltre 2,79 miliardi di dollari. "Vi piacerebbe guardare un po' avanti?", ha chiesto alla platea il presidente dei Marvel Studios, Kevin Faige, annunciando che Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars usciranno nei cinema nel 2025. I due nuovi titoli di Avengers concluderanno la prossima saga di oltre una dozzina di film e programmi televisivi legati al Marvel Cinematic Universe, che si chiamerà La Saga del Multiverso.

La giornata si è conclusa con il primo trailer di "Black Panther: Wakanda Forever", che arriverà nelle sale l'11 novembre. Dietro la macchina da presa torna Ryan Coogler, che sul palco di San Diego ha reso un emozionante tributo alla star del primo film, il "grande, defunto Chadwick Boseman", morto di cancro nel 2020, che non è stato sostituito nel ruolo nel nuovo film. "Chad non è più con noi fisicamente, ma il suo spirito, la sua passione, il suo genio, il suo orgoglio per la sua cultura e l'impatto che ha avuto su questo settore si faranno sentire per sempre", ha detto Coogler, presentando nuovi personaggi del franchise interpretati da Michaela Coel e Tenoch Huerta.

Altri film Marvel annunciati dalla Disney sono Thunderbolts e I fantastici quattro, entrambi previsti nel 2024. Feige ha anche fissato le date di "Blade" - nelle sale a novembre 2023 - e del nuovo titolo Captain America: New World Order in arrivo a maggio 2024. (ANSA-AFP).