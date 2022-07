Incassi Usa, arriva Nope e scalza Thor

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Nope, il nuovo horror sci-fi di Jordan Peele, atteso nelle sale italiane dall'11 agosto, debutta in vetta al box office Usa del week end, con un incasso di 44 milioni dollari. Tra fantascienza e rapimenti alieni, il film, interpretato da Daniel Kaluuya e Keke Palmer, si colloca a metà strada tra i risultati ottenuti dai primi due film di Peele, Get Out del 2017 (che aprì con 33 milioni di dollari) e Us del 2019 (71 milioni).

Scivola in seconda posizione Thor: Love and Thunder, il film Disney con Chris Hemsworth, con 22,1 milioni di dollari (-53% rispetto a una settimana fa), raggiungendo così i 276,2 milioni di dollari sul mercato domestico. A livello globale, il quarto film della saga di Thor si avvia a superare la soglia dei 600 milioni di dollari.

Sul terzo gradino del podio un altro titolo Universal, Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo, secondo spin off-prequel diretto da Kyle Balda sulle buffe creature gialle di Cattivissimo me, titolo di punta della Illumination, con 17,7 milioni di dollari. In quattro settimane di programmazione, il film animato ha raggiunto 297,8 milioni di dollari in Nord America e 640,2 milioni di dollari in tutto il mondo.