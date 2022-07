Tornano i Minions e Gru a lezione di 'supercattiveria'

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Passare da bimbo solitario, trascurato dall'irrefrenabile mamma, a baby 'villain' leggendario, come i suoi idoli, i Malefici Sei: è la missione che si dà l'undicenne protagonista di 'Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo' di Kyle Balda, secondo spin-off prequel (dopo quello del 2015) dedicato alle buffe creature gialle dal franchise di 'Cattivissimo me', titolo bandiera della Illumination. Questa nuova avventura animata, che dopo il Taormina Film Festival è arrivata a Giffoni e con Universal sarà in anteprima dall'8 al 10 agosto e in uscita dal 18 agosto, ci riporta al groove degli anni '70 con la loro controcultura colorata e anarchica (riletta in chiave di bambino).

Ci ritroviamo così tra bizzarri piani malefici e medaglioni magici con mini Gru e Minions sempre più pasticcioni, in un trionfo di pantaloni a zampa d'elefante, chopper, capelli lunghi, colori psichedelici. Un mondo a cui rende omaggio una colonna sonora curata dal grande produttore Jack Antonoff con classici funk, disco e soul nelle cover di star di oggi: da St.

Vincent per la hit del 1979 di Lipps Inc 'Funkytown', a H.E.R.

per 'Dance to the Music' di Sly e The Family Stone. Il mix ha conquistato il pubblico come dimostrano i già quasi 600 milioni di incassi globali e la popolarità di un trend nato in Australia su tiktok, #gentleminions che sta portando adolescenti di tutto il mondo ad andare in gruppo al cinema, vestiti in completi formali, per richiamare quelli di Gru, accessoriati possibilmente di banane e dimostrare tutto il proprio amore (con battute in coro, imitazione dei comportamenti di Gru e dei Minions e applausi) per il film. Tutto nella storia parte dal tentativo dei Malefici Sei, banda di supercattivi composta dal capo attempato Willy Krudo, abilissimo in ogni forma di combattimento, l'ambiziosa Regina, Claude Chelà, Svendicator, Mano di Ferro e Monachacku, una 'suora' molto sui generis, di appropriarsi di un medaglione magico in grado di conferire poteri straordinari. Il piano riesce, ma Krudo viene spodestato e si apre un posto per un nuovo supercattivo nella banda. Gru naturalmente, supportato dai Minions, si candida. (ANSA).