'Tutto chiede salvezza', disagio mentale e 'normalità'

Una piccola, delicata, attesa anteprima di Tutto chiede salvezza è stata presentata questo pomeriggio ai giurati del Giffoni Film Festival (in corso fino al 30 luglio a Giffoni valle Piana - SA) da Francesco Bruni, Federico Cesari e Daniele Mencarelli, rispettivamente regista, attore e autore del libro dal quale è tratta la serie Netflix che uscirà ad ottobre. Dal toccante romanzo di Daniele Mencarelli, pubblicato da Mondadori nel 2020, si è arrivati a questa serie potente che racconta la storia intima e tormentata di Daniele (Federico Cesari), un ventenne romano che, dopo una crisi psicotica, si risveglierà all'interno della camerata di un reparto psichiatrico con i polsi allacciati al lettino, scoprendo di essere sotto un regime di TSO, costretto a condividere i successivi sette giorni insieme a cinque compagni di stanza con cui pensa di non avere niente in comune. "Quella di oggi - dice Mencarelli, vincitore del Premio Strega Giovani 2020 - è la prima uscita pubblica. E' meraviglioso per un romanziere aderire e credere alle immagini che escono dal proprio immaginario. Adoro questa serie. E' stato ritornare dentro una fase della mia vita turbolenta, in cui è velocissimo il passaggio dalla normalità che si trasforma in un reparto psichiatrico. Nel mezzo c'è un'esplosione di rabbia che Daniele non riesce a gestire. L'essere umano spesso vive cose e un un attimo dopo è bollato come anormale. Penso a tal proposito ad una frase meravigliosa che è di Franco Basaglia: da vicino nessuno è normale". Per Francesco Bruni, "il super potere di Daniele è la sensibilità, la sensitività, il dolore degli altri lo fa star male ed è per questo che si trova in questa condizione. questo personaggio è un senza pelle". Un ruolo difficile quello di Federico Cesari: "Interpretare questo personaggio - spiega l'attore - è stato difficile perché devi approcciare con il tema della formazione della personalità e spesso ci si scontra con un senso di inadeguatezza e poi preparare un personaggio del genere è complicato, devi soprattutto fare un lavoro su te stesso, devi denudarti di tutte le corazze che ci portiamo appresso e a cui ci aggrappiamo per resistere nella vita di tutti i giorni, togliersi queste maschere è stato un mio processo personale. Spero che questa serie porti tanta salvezza alle persone perché su questi temi ci sono tanti tabù. C'è un pregiudizio su queste tematiche. Quello che mi auguro è che questa serie porti tanta consapevolezza e tanta salvezza per le persone". La serie analizza, tra le altre cose, proprio lo strumento del TSO che secondo Mencarelli "è uno strumento di protezione del soggetto nella fase acuta. Questa istituzione è usata in molti casi positivamente, in altri casi è l'esatto contrario. Il TSO, però, va difeso perché aiuta le persone nel momento di maggiore difficoltà, spesso è un'ottima premessa terapeutica".