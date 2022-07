Me contro Te, "Noi esempio? Lanciamo messaggi positivi"

(ANSA) - NAPOLI, 22 LUG - "Siamo di esempio per tanti giovanissimi. Sentiamo forte questa responsabilità e con il nostro lavoro cerchiamo di lanciare sempre messaggi positivi ed inclusivi. Noi non abbiamo creato dei personaggi ma abbiamo dato un carattere a quello che già siamo". Così i due youtuber siciliani, Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia) hanno commentato quello che è il senso dei loro progetti che li hanno resi idoli indiscussi delle nuove generazioni.

Ospiti della seconda giornata del Giffoni Film Festival, in corso fino al 30 luglio a Giffoni Valle Piana (SA), i "Me contro Te" si sono soffermati anche sul tema di questa 52esima edizione del Festival che è gli Invisibili. "Cerchiamo - hanno detto nel corso dell'incontro con la stampa - di rendere visibili gli invisibili. Spesso i ragazzi ci contattano per raccontarci quello che gli capita, e pensiamo anche agli episodi di bullismo o le critiche che ricevono tramite i social. Noi diciamo sempre di parlarne, con i genitori, con gli insegnanti e di denunciare.

Con i nostri contenuti, poi, cerchiamo di essere quanto più inclusivi possibili, lanciando messaggi di spensieratezza ma anche di consapevolezza di sé".

Grande attesa, intanto, da parte dei loro fan per la prima serie tv del duo, dal titolo "Me Contro Te-La famiglia reale". La data di uscita è il prossimo 30 settembre 2022 con gli episodi che saranno disponibili nella piattaforma a pagamento di Amazon "Prime Video". "E' stata una bella esperienza - hanno detto - ci siamo divertiti tanto. Veniamo da un periodo molto intenso, lavorativamente parlando. Intanto, stiamo preparando un tour nei palazzetti d'Italia. Ci piacerebbe tantissimo anche realizzare il quarto film della saga che ci ha impegnati in questi anni".

