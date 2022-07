Da Giffoni un messaggio di pace per l'Ucraina

(ANSA) - GIFFONI VALLE PIANA, 22 LUG - Un messaggio di pace per l'Ucraina, e non solo: a lanciarlo i giurati del Giffoni Film Festival che hanno marciato con le bandiere di tutte le Nazioni. A guidare la marcia, il direttore Claudio Gubitosi, accompagnato dal sindaco di Giffoni Sei Casali Francesco Munno, dal sindaco di Montecorvino Rovella Martino D'Onofrio in rappresentanza dell'intera provincia di Salerno, dal sindaco del comune di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano e dal presidente di Giffoni Experience Piero Rinaldi.

"Questa serata, e l'edizione 52 di Giffoni Film Festival - spiega Gubitosi - la dobbiamo dedicare a chi non c'è, a chi è diventato invisibile, ma non per colpa sua, a tutti quei giovani morti in Ucraina". (ANSA).