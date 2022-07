Tff: Pilar Fogliati madrina della 40/a edizione

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Sarà Pilar Fogliati la madrina della 40/a edizione del Torino Film Festival, diretto da Steve Della Casa. Attrice poliedrica per il grande e piccolo schermo, oltre che conduttrice in tv e in radio, Pilar Fogliati è uno dei volti più sorprendenti degli ultimi anni. Tra i suoi impegni cinematografici più recenti ci sarà il suo esordio alla regia con il film Romantiche, prossimamente in sala per Vision Distribution, che la vedrà anche protagonista.

La cerimonia di apertura condotta da Steve Della Casa con Francesco De Gregori si terrà venerdì 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. "La violenza sulle donne è una forma di barbarie che non fa onore a nessuna civiltà umana. Quindi l'obiettivo è puntare sull'educazione delle nuove generazioni, narrando gli episodi di violenza sulle donne non come momenti di 'raptus emotivi' ma di deficit culturali. Quando sento di donne che non vengono credute mi vengono i brividi. Anche questo è un deficit culturale. Per questo bisogna sostenere sempre di più quelle che hanno il coraggio di denunciare", afferma Pilar Fogliati. (ANSA).