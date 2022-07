Una Swinger a Roma, omaggio a Clare Peploe

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - A un anno dalla scomparsa di Clare Peploe, Red Shoes e Isola del Cinema dedicano una serata alla sceneggiatrice e regista inglese, compagna di vita nonché collaboratrice di Bernardo Bertolucci. Le due realtà culturali hanno stretto un sodalizio proprio in occasione di 'Una Swinger a Roma', l'omaggio alla Peploe, figura eclettica e incisiva nella storia del cinema (nel 1981 fu anche candidata all'Oscar per la regia del cortometraggio Couples and Robbers), di cultura inglese ma legata alla città di Roma da un grande amore. Red Shoes ha dunque raccolto l'invito di Isola del Cinema nella sua sezione internazionale Isola Mondo per organizzare una serata a ingresso gratuito, giovedì 21 luglio dalle ore 20.45, in cui - preceduti da un incontro con Antonietta De Lillo, Valentina Agostinis e Anna Maria Pasetti (Red Shoes) - saranno proiettati il documentario di Valentina Agostinis Blow Up di Blow Up, che ricostruisce attraverso alcuni testimoni britannici, tra cui proprio Clare Peploe, l'esperienza londinese di Michelangelo Antonioni del 1966 in pieno clima Swingin'. A seguire, per gentile concessione di Medusa Film, il terzo lungometraggio diretto dalla Peploe, The Triumph of Love. (ANSA).