Torna Venezia Classici con grandi film restaurati

(ANSA) - VENEZIA, 19 LUG - Teorema di Pasolini, La Voglia matta con Catherine Spaak e Ugo Tognazzi, presente con Vittorio Gassman ne La marcia su Roma. Sono alcuni tra i principali titoli della sezione "Venezia Classici" che quest'anno torna nell'ambito della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dopo che, a causa della pandemia, nel 2020 era stata ospitata a Bologna dal festival Il cinema ritrovato, mentre lo scorso anno si era tenuta nel centro storico lagunare.

Torna anche la Giuria composta da studenti dei corsi di cinema delle università italiane, che per il nono anno assegnerà il Premio Venezia Classici per il miglior film restaurato, e che sarà presieduta dal regista Giulio Base. La Giuria, composta da 21 studenti indicati dai docenti dei corsi di cinema delle università italiane, potrà anche premiare il miglior documentario sul cinema presentato all'interno della Sezione.

Quest'anno verranno celebrati i centenari di Pier Paolo Pasolini, con il restauro di Teorema, di Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi, con La marcia su Roma e La voglia matta, anche nel centenario della nascita di Luciano Salce e nel ricordo di Catherine Spaak, scomparsa di recente. Omaggio anche a Monica Vitti, con il restauro di Teresa la ladra, diretto da Carlo Di Palma.

Tre sono i titoli provenienti dagli Stati Uniti: Cavalcata di Frank Lloyd, The Black Cat di Edgar Ulmer e I conquistatori di Jacques Tourneur; altrettanti arrivano dal Giappone: Una gallina nel vento di Yasujiro Ozu, Il profondo desiderio degli dei di Shohei Imamura e La farfalla sul mirino di Seijun Suzuki.

C'è poi l'India con I giocatori di scacchi di Satyajit Ray, la Francia di Mes petites amoureuses di Jean Eustache e di Le strane licenze del caporale Dupont, penultimo film di Jean Renoir; la Taiwan di A Confucian Confusion di Edward Yang, l'Inghilterra de I misteri del giardino di Compton House di Peter Greenaway. (ANSA).