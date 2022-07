Al via a Roma Videocittà, le forme più avanzate dell'audiovisivo

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Videocittà, il festival che esplora le nuove e più avanzate forme dell'audiovisivo, ideato da Francesco Rutelli, si aprirà a Roma il 20 luglio alle 21 con il live show "Editori e Creators digitali: dallo Storytelling al Metaverso" (Gazometro - Via del Commercio, 9/11).

L'evento, in collaborazione con Anica, è curato da Manuela Cacciamani, presidente dell'Unione Editori e Creators Digitali.

La serata si aprirà con l'intervista all'attore Frank Matano e proseguirà con tre talk. Si confronteranno sul tema: Pierluigi Colantoni, direttore Comunicazione Rai ed Elena Capparelli, reponsabile Contenuti Digitali Rai e Rai Play; i content creators The Jackal e Camihawke, i rappresentanti delle aziende Creators Digitali Luca Leoni, ceo di Show Reel Media Group e Niccolò Vecchiotti, ceo di Newco Management. Moderano i panel la giornalista Alessandra Vitali e la produttrice Manuela Cacciamani. Al termine dei talk il cantante Michele Bravi si esibirà in una performance live.

Alle 22,30 avrà luogo la spettacolare accensione dell'opera "Luna Somnium" di *fuse (https://www.fuseworks.it/studio/). Il festival Videocittà, diretto da Francesco Dobrovich, si terrà al Gazometro, splendido esempio urbano di architettura industriale, e accoglierà per 5 giorni la Luna Somnium, l'installazione site specific di fuse* prodotta per Videocittà da Eni, main partner: una sfera sospesa di venti metri proiettata a 360° sarà visibile da gran parte della città.

Il festival si avvale del contributo di Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con Anica. La Rai si conferma Media Partner anche di questa edizione dell'evento: alla storica collaborazione con le reti e le testate quest'anno anche RaiPlay collaborerà all'evento in qualità di Digital Partner. (ANSA).