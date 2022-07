La critica Usa applaude "Marx può aspettare" di Bellocchio

(ANSA) - NEW YORK, 17 LUG - Dal "New York Times" al "New Yorker" le pagine di spettacolo americane applaudono "Marx può aspettare", l'ultimo film di Marco Bellocchio distribuito nelle sale Usa da Strand Releasing, dopo aver debuttato il 15 luglio all'Iifc Center di New York.

"In un nuovo toccante documentario, Bellocchio riunisce gli affascinanti e anziani membri della sua famiglia per dare un senso al suicidio del fratello", scrive A. O. Scott del "New York Times": "La carriera di Bellocchio, da allora a oggi, può essere vista in parte come una cronaca della disillusione, quando l'ardore rivoluzionario lascia il posto all'ironia, al compromesso e alla sconfitta", scrive Scott, secondo cui i numerosi film del regista su personaggi pubblici e istituzioni italiane - Mussolini, le Brigate Rosse, la Chiesa cattolica, la mafia - sono anche storie di famiglia, attente alle sfumature intime del potere e delle emozioni".

Anthony Lane del "New Yorker" prende spunto da "Marx può attendere" per rivisitare la "ampia e fertile" carriera di un regista che "si occupa di cose profondamente personali, ma in qualche modo non private" per e lanciare un appello perché qualcuno finanzi l'82 enne regista perché faccia Stendhal. "E' la persona ideale", scrive il critico pensando a "Il rosso e il nero", il cui eroe ha studiato in un seminario e tuttavia disprezza la chiesa in cui cerca di farsi strada: "Che è allo stesso tempo eccitato e distrutto dal desiderio carnale, e la cui brama di sconvolgimento sociale lo porta a nascondere un ritratto segreto di Napoleone nel suo materasso? Puro Bellocchio, sicuramente. Qualcuno dovrebbe dargli cinquanta milioni di dollari e dirgli di darsi da fare. Dopo tutto, ha solo ottantadue anni. Marx può aspettare, ma Stendhal proprio no. Il momento è adesso". (ANSA).