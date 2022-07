Sgarbi, "Un comitato per salvare il Des Bains a Venezia"

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Un comitato per salvare dalla chiusura il Grand Hotel Des Bains, lo storico e iconico albergo veneziano dove Luchino Visconti girò Morte a Venezia. E' la proposta di Vittorio Sgarbi che lancia un appello per salvare la centenaria struttura amata da intellettuali e divi del cinema, deciso, anticipa, a rivolgersi per questo anche a Silvio Berlusconi. "In attesa del prossimo festival proporrò ad alcuni amici la costituzione di questo Comitato considerando che la decadenza del des Bains è ragione di vergogna e di sconfitta per la stessa istituzione, che nel corso degli anni ha presidiato bellezza e sogni", spiega Sgarbi. Il Des Bains, sottolinea, "è memoria e simbolo del cinema. Ed è terribile che una realtà così importante proceda verso il declino. Per il Festival la decadenza del Des Bains è come il ritratto di Dorian Gray. Nè si può immaginare che una così evidente immedesimazione non porti anche a una un riflesso negativo sul Festival del cinema".

Da qui, appunto, l'idea del Comitato: "Per evitare questo destino occorre sottrarre il Des Bains a questa dimensione iettatoria. Per questo incontrerò già nei prossimi giorni Silvio Berlusconi per parlargli di questo progetto che egli certamente comprenderà ". E aggiunge: "La rinascita del Des Bains annuncia un Rinascimento che coinvolge anche un altro luogo del sogno ( e del cinema ) come il castello di Sammezzano per il quale, come per il Des Bains, ho proposto anche una iniziativa di legge.

Intanto registro, tra i promotori del Comitato, l'erede dei fondatori del Cynar la cui gloria va di pari passo con i momenti più alti, nel dopoguerra, del Des Bains. Cynar fu creato nel 1949 dall'imprenditore Angelo Dalle Molle. Oggi Cynar è prodotto dalla Campari e chiederò di partecipare al comitato anche a Luca Garavoglia, insieme a mia sorella Elisabetta Sgarbi a Enrico Ghezzi con i quali ho già iniziato a impostare il Comitato.

Aderisce per primo, tra i grandi artisti, Alexander Sokurov.

Viva il Des Bains , viva il cinema , viva Venezia" (ANSA).