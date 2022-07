Garfield, io investigatore 'In nome del cielo'

(ANSA) - NAPOLI, 16 LUG - "Sono un investigatore di fede mormone alle prese con un caso che coinvolge la sua stessa comunità. Le indagini lo faranno precipitare in una crisi personale mentre la sua chiesa minaccia di emarginarlo se continuerà nella ricerca della verità". Andrew Garfield, 38 anni, uno degli attori più talentuosi ed amati del cinema mondiale, popolare Spider-man ma non solo, si racconta a Ischia Global tra arte e vita e parla del suo intenso personaggio nella mini serie "In nome del cielo". Dal 27 luglio le sette puntate saranno su Disney+, canale Star.

"Parliamo di fondamentalismo religioso, un argomento sentito in America, l'Italia in questo senso è più evoluta, la serie può spiegarvi molto". Al centro della narrazione il caso realmente accaduto che coinvolse la Chiesa Fondamentalista di Gesù dei Santi degli Ultimi Giorni, quando nel 1984 Brenda Wright Lafferty e la sua bambina furono uccise a Salt Lake Valley. "La scrittura della serie è di Dustin Lance Black, premio Oscar per 'Milk' ed è ispirata al bestseller di Jon Krakauer, autore di "Into the Wild" ricorda Garfield, due nomination all'Oscar e una agli Emmy proprio per questa serie, una carriera molto diversificata con titoli importanti come "La battaglia di Hacksaw Ridge" di Gibson, "Silence" di Scorsese, "Gli occhi di Tammy Faye". Quest'anno è stato candidato agli Oscar per "Tick, Tick" e ha vinto il Golden Globe.

Premiato con il "Legend Award" dalla XX edizione del Global Film&Music festival, è stato osannato da tanti piccoli fans del supereroe che si sono radunati all'esterno di Villa Arbusto attendendo il suo passaggio. Dopo "Spider-Man: No Way Home" nuovi cinecomics all'orizzonte? "Non discrimino nulla, quando scelgo un progetto è importante per me il messaggio non la forma, dipende da come un film è scritto, dal personaggio, da chi lo dirige. Girare in Italia? Mi piacerebbe certo, adoro vivere qui, tra i miei registi preferiti Sorrentino, Guadagnino e Sollima". (ANSA).