Museo Academy premia Julia Roberts, "icona di Hollywood"

Il Museo dell'Academy of Motion conferira' a Julia Roberts un premio come "icona" di Hollywood.

L'Academy Museum Gala Icon Award sara' consegnato all'attrice americana durante il gala del 15 ottobre durante il quale saranno attribuiti riconoscimenti anche a Miky Lee, Steve McQueen e Tilda Swinton.

La Roberts ha 54 anni. È diventata una star con la commedia romantica "Pretty Woman" (1990) che l'ha vista candidata all'Oscar come miglior attrice, premio vinto poi nel 2001 per il biopic "Erin Brockovich". Negli anni '90 e la prima meta' dei 2000 e' stata una delle attrici più pagate al mondo.