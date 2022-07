Bradley Cooper, è coppia fissa con Huma Abedin

(ANSA) - NEW YORK, 15 LUG - Bradley Cooper, l'attore e regista di "E' Nata una Stella", da un paio di mesi farebbe coppia fissa con Huma Abedin, l'ex assistente di Hillary Clinton che l'ex First Lady e candidata alla Casa Bianca amava definire "una seconda figlia".

Secondo 'People' e 'Page Six', sarebbe stata Anna Wintour a fare da "cupido". La direttrice di 'Vogue' "e' amicissima di Bradley e adora Huma", ha scritto la rubrica di gossip del 'New York Post'. E a quanto pare, Huma starebbe dicendo in giro che c'e' "un nuovo uomo" nella sua vita dopo lo sfortunato matrimonio con Anthony Weiner, l'ex deputato democratico finito in carcere per una serie di messaggini a luci rosse a una quindicenne.

"Si vedono da alcuni", mesi hanno scritto concordi 'People' e 'New York Post', anche se non e' chiaro se la nuova coppia sia intervenuta assieme al gala del Met all'inizio di maggio di cui la Wintour e' madrina e regista. Secondo 'People', sarebbero arrivati assieme ma avrebbero poi fatto ingressi separati per non alimentare i pettegolezzi.

A cementare la relazione, secondo il gossip, sarebbero gli interessi comuni: "Politica, potere e la condizione umana". Sia Cooper che la Abedin sono inoltre genitori separati di figli unici: Bradley ha una bambina di cinque anni dalla ex Irina Shayk, mentre Huma ha un figlio di dieci anni il cui padre e' Weiner.